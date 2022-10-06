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6 октября, 14:57

Украинские войска обстреляли ракетами жилой дом в Херсоне

ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по жилому дому в Херсоне

Украинские войска нанесли ракетный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по жилому дому в Херсоне. Об этом сообщил представитель экстренных служб области.

"Подтверждаем обстрел "Хаймарсами" жилого дома на ул. Текстильщиков", — сказал представитель журналистам.

На данный момент информации о погибших и пострадавших не приводится. Также сегодня ранее появлялась информация об обстреле в районе Антоновского моста, в воздухе были сбиты пять ракет.

В Херсоне показали последствия удара ВСУ ракетой по гостинице, при котором погиб человек

В Херсоне показали последствия удара ВСУ ракетой по гостинице, при котором погиб человек

Ранее врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий заявил, что из прифронтовой зоны Запорожской и Херсонской областей вывезут детей. По возможности ребят будут вывозить в Крым, чтобы убрать их из-под обстрелов.

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Telegram-канал Службы ГО и ЧС по Херсонской области (архивное фото)

Артур Лапсаков
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