Украинские войска обстреляли ракетами жилой дом в Херсоне
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по жилому дому в Херсоне
Украинские войска нанесли ракетный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по жилому дому в Херсоне. Об этом сообщил представитель экстренных служб области.
"Подтверждаем обстрел "Хаймарсами" жилого дома на ул. Текстильщиков", — сказал представитель журналистам.
На данный момент информации о погибших и пострадавших не приводится. Также сегодня ранее появлялась информация об обстреле в районе Антоновского моста, в воздухе были сбиты пять ракет.
Ранее врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий заявил, что из прифронтовой зоны Запорожской и Херсонской областей вывезут детей. По возможности ребят будут вывозить в Крым, чтобы убрать их из-под обстрелов.
Telegram-канал Службы ГО и ЧС по Херсонской области (архивное фото)