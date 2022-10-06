Украинские войска обстреляли ракетами жилой дом в Херсоне

Украинские войска нанесли ракетный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по жилому дому в Херсоне. Об этом сообщил представитель экстренных служб области.

"Подтверждаем обстрел "Хаймарсами" жилого дома на ул. Текстильщиков", — сказал представитель журналистам.

На данный момент информации о погибших и пострадавших не приводится. Также сегодня ранее появлялась информация об обстреле в районе Антоновского моста, в воздухе были сбиты пять ракет.