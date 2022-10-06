"Выдавливал рукой нос": Девушка футболиста "Балтики" рассказала, как парень её избивал
Девушка футболиста "Балтики": Гогричиани сломал мне нос и душил
Фитнес-модель Кристина Куддус заявила, что нападающий калининградской "Балтики" Гоча Гогричиани, с которым они живут вместе около года, избил её в ответ обвинения в использовании "Тиндера". Об этом она рассказала в беседе с Amber Mash.
Кристина Куддус рассказывает об избиениях футболиста "Балтики" Гочи Гогричиани. Видео © Amber Mash
"Я пыталась спокойно поговорить с ним сначала. Поводом к разговору послужили очередные поиски женщин в "Тиндере". Перешёл он почему-то на повышенные тона. Он меня толкнул со всей силы ногой — в телевизор, в вазу. Душил, угрожал задушить. Несколько ударов было. В момент этих ударов я переживала очень, чтобы не задело лицо. Убежала в комнату на кровать. Он меня перевернул на спину и со всей силы начал выдавливать рукой нос. А у меня гипс — я после операции была", — сказала Куддус.
Приехавшая на вызов полиция взяла заявления с обоих участников драки, после чего девушку на машине скорой помощи отвезли в больницу. Получив необходимую помощь, фитнес-модель вернулась домой, и ссора с 22-летним футболистом продолжилась. В результате она ещё раз получила по носу.
Ранее Лайф сообщал, что "Балтика" начала служебную проверку в связи с жалобами Куддус. Гогричиани временно отстранили от тренировок в составе команды.