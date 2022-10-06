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6 октября, 13:51

Футболиста "Балтики" отстранили от тренировок после обвинения в избиении девушки

Один из лидеров Первой лиги — калининградская "Балтика" — на время служебной проверки отстранил от тренировок форварда команды Гочу Гогричиани. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Проверка связана с тем, что девушка футболиста Кристина Куддус обвинила его в избиении. По словам возлюбленной Гогричиани, ссора началась после того, как девушка подошла к спортсмену поговорить о его переписках в "Тиндере".

"В настоящий момент клуб ведёт внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки Гогричиани отстранён от тренировочного процесса с основной командой", — говорится в сообщении пресс-службы "Балтики".

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Калининградский клуб занимает второе место в таблице первенства Первой лиги, набрав в 12 матчах 25 очков. Лидирующей владикавказской "Алании" он уступает только по дополнительным показателям. Гогричиани в этом сезоне не отметился результативными действиями в составе "Балтики".

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ФК "Балтика"

Роман Фейгин

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