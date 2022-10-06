Футболиста "Балтики" отстранили от тренировок после обвинения в избиении девушки
Один из лидеров Первой лиги — калининградская "Балтика" — на время служебной проверки отстранил от тренировок форварда команды Гочу Гогричиани. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
Проверка связана с тем, что девушка футболиста Кристина Куддус обвинила его в избиении. По словам возлюбленной Гогричиани, ссора началась после того, как девушка подошла к спортсмену поговорить о его переписках в "Тиндере".
"В настоящий момент клуб ведёт внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки Гогричиани отстранён от тренировочного процесса с основной командой", — говорится в сообщении пресс-службы "Балтики".
Калининградский клуб занимает второе место в таблице первенства Первой лиги, набрав в 12 матчах 25 очков. Лидирующей владикавказской "Алании" он уступает только по дополнительным показателям. Гогричиани в этом сезоне не отметился результативными действиями в составе "Балтики".
ФК "Балтика"