Российская ПВО сбила пять ракет HIMARS, выпущенных ВСУ по Антоновскому мосту

Российская система противовоздушной обороны сбила пять снарядов американской ракетной системы залпового огня HIMARS, выпущенных Вооружёнными силами Украины по Антоновскому мосту. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб города.

"В 16:05 был осуществлён обстрел района Антоновского моста, пять ракет HIMARS сбили", — сказал он.