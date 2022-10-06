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Опубликовано 6 октября 2022, 14:51

Российская ПВО сбила пять ракет HIMARS, выпущенных ВСУ по Антоновскому мосту

Российская система противовоздушной обороны сбила пять снарядов американской ракетной системы залпового огня HIMARS, выпущенных Вооружёнными силами Украины по Антоновскому мосту. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб города.

"В 16:05 был осуществлён обстрел района Антоновского моста, пять ракет HIMARS сбили", сказал он.

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Ранее стало известно об обстреле приграничного села Гордеевка со стороны ВСУ. По словам главы региона Романа Старовойта, прилетевшие с украинской стороны снаряды упали в огородах местных жителей.

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Евгения Колесникова
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