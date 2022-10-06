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6 октября, 13:59

Прощупывают слабые места: ВСУ первыми бросают в бой необученных мобилизованных солдат

Командир "Тавриды" Сироткин: ВСУ первыми отправляют в бой необученных солдат

Украина в первую очередь отправляет в бой мобилизованных солдат, следом за ними идут наёмники и нацбатальоны. Таким образом киевские власти сначала прощупывают слабые места, рассказал командир крымского казачьего штурмового батальона "Таврида" Антон Сироткин.

"Их методика действий следующая: сначала они бросают мобилизованных солдат, фактически тех, кто не обучен, не обстрелян, ими же прощупывают слабые места, а потом уже движутся наёмники и мотивированные нацбаты. Мобилизованный ресурс, получается, находится между молотом и наковальней", — заявил Сироткин в эфире "России 24".

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Командир "Тавриды" добавил, что мобилизованные украинцы фактически стали заложниками ситуации. Позади них нацбаты и заградотряды. Они сами понимают своё критическое положение и ищут возможность сдаться.

Ранее Лайф рассказывал о том, что армейская авиация Воздушно-космических сил РФ нанесла удар по 56-й мотопехотной бригаде ВСУ в ДНР, в результате чего 60 украинских военных были уничтожены.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Илья Суриков

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