ВСУ первыми бросают в бой необученных мобилизованных солдат
Командир "Тавриды" Сироткин: ВСУ первыми отправляют в бой необученных солдат
Украина в первую очередь отправляет в бой мобилизованных солдат, следом за ними идут наёмники и нацбатальоны. Таким образом киевские власти сначала прощупывают слабые места, рассказал командир крымского казачьего штурмового батальона "Таврида" Антон Сироткин.
"Их методика действий следующая: сначала они бросают мобилизованных солдат, фактически тех, кто не обучен, не обстрелян, ими же прощупывают слабые места, а потом уже движутся наёмники и мотивированные нацбаты. Мобилизованный ресурс, получается, находится между молотом и наковальней", — заявил Сироткин в эфире "России 24".
Командир "Тавриды" добавил, что мобилизованные украинцы фактически стали заложниками ситуации. Позади них нацбаты и заградотряды. Они сами понимают своё критическое положение и ищут возможность сдаться.
Ранее Лайф рассказывал о том, что армейская авиация Воздушно-космических сил РФ нанесла удар по 56-й мотопехотной бригаде ВСУ в ДНР, в результате чего 60 украинских военных были уничтожены.
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