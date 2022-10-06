Петербургский художник воссоздал портрет Путина со щенком, отразив рост территории России

Художник Алексей Сергиенко из Санкт-Петербурга воссоздал собственную известную картину "Путин со щенком", сделав её больше в два раза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз от его представителя.

Сергиенко отметил, что изображает президента РФ "героем простых человеческих историй". Так, в его работах Путин предстаёт с собакой на руках, в кругу своей семьи, а ещё на картинах художника российский лидер кормит лосёнка, едет на велосипеде и пускает слезу после победы на выборах. Воссозданный портрет в два раза больше прошлой версии (раньше он был метр на метр). Художник рассказал, что решил увеличить картину сообразно росту "масштаба личности" Путина и расширению территории России под его управлением за последние десять лет.