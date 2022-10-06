Юрист рассказал, как мать-одиночка может решить проблему с отчеством

Мать-одиночка вправе дать ребёнку вымышленное отчество. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

"Она может либо не указывать в графе "отец" вообще никаких сведений, и тогда там появится прочерк, а может указать вымышленные ФИО отца. <...> Cо стороны закона женщина не потеряет свой статус одинокого родителя, если укажет в графе "отец" вымышленные ФИО", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что много матерей оставляют вымышленные ФИО отца для того, чтобы в будущем не допустить насмешек над ребёнком со стороны сверстников, которые живут в полных семьях. При этом правильность такого шага каждая женщина определяет самостоятельно, отметил специалист.

По словам юриста, матери-одиночке, которая хочет зарегистрировать малыша, при обращении в ЗАГС выдаётся справка по форме № 25 — доказательство того, что у ребёнка нет папы, независимо от того, что зафиксировано в свидетельстве о рождении. Причём документ можно получить и в случае, если в графе "отец" стоит прочерк.

"Разница заключается лишь в том, что в будущем матери, которая указала в свидетельстве о рождении ребёнка вымышленные ФИО отца, придётся везде прикладывать дополнительно справку № 25, а женщине, которая поставила прочерк, в большинстве случаев можно без этого обойтись, потому что всё и так очевидно", — отметил юрист.

Гусятников также подчеркнул: в законах нет информации о том, обязана ли мать давать отчество ребёнку, но в органах ЗАГС на этом настаивают. Женщина вправе наделить новорождённого и "матчеством". Однако здесь важно подумать о психологическом аспекте — примут ли дети человека с таким необычным отчеством.