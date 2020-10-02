"Рожала меня мама". Жительница Екатеринбурга сменила отчество на "матчество"

Чикинда отметила, что очень хорошо общается с мамой, а с отцом у неё практически нет никаких отношений. При смене отчества на "матчество" у Аллы не возникло никаких проблем, она только написала заявление и заплатила госпошлину. Она уже получила новое свидетельство о рождении, и теперь необходимо поменять остальные документы. Первыми на очереди — российский и загранпаспорт, СНИЛС и ИНН. Екатеринбурженка понимает, что на это потребуется много времени и сил, но заявляет, что готова к этому.