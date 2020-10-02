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"Рожала меня мама". Жительница Екатеринбурга сменила отчество на "матчество"

Женщина отметила, что на переоформление документов потребуются силы и время, но она к этому готова.

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Алла Чикинда. Фото © Facebook / Алла Чикинда

Жительница Екатеринбурга Алла Чикинда отказалась от отчества и внесла в паспорт имя матери, став Ириновной. Об этом она рассказала Ura.ru.

Рожала меня мама, и именно её имя должно быть закреплено в моих документах, вопреки непонятно откуда взявшимся патриархальным традициям, — объяснила женщина.

Чикинда отметила, что очень хорошо общается с мамой, а с отцом у неё практически нет никаких отношений. При смене отчества на "матчество" у Аллы не возникло никаких проблем, она только написала заявление и заплатила госпошлину. Она уже получила новое свидетельство о рождении, и теперь необходимо поменять остальные документы. Первыми на очереди — российский и загранпаспорт, СНИЛС и ИНН. Екатеринбурженка понимает, что на это потребуется много времени и сил, но заявляет, что готова к этому.

Уралец, вписавший в свой паспорт отчество и матчество: Я за равноправие

Мужчина уже с детства стал задаваться вопросом, почему в документах отдаётся предпочтение имени отца.

Стоит отметить, что по действующему законодательству РФ ребёнку при рождении в качестве отчества даётся имя отца. Но при достижении 14 лет любой гражданин вправе сменить имя, "включающее в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество".

Ранее Лайф рассказывал, что двойник Бузовой изменила имя в паспорте и стала Небузовой.

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