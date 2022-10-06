ЕС рассматривает возможность введения "коридора цен на газ"
Reuters: Страны ЕС подготовили проект, устанавливающий "коридор цен на газ"
Страны Евросоюза подготовили предложения "динамического коридора цен на газ" в попытке снизить высокие цены на топливо и растущую инфляцию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на черновой вариант документа.
В его разработке участвовали в том числе Греция, Италия и Польша. Они предложили применять коридор на все оптовые сделки, не ограничиваясь импортом из определённых юрисдикций или каким-либо конкретным использованием природного газа.
Обсуждение ограничения цен на газ лидерами стран ЕС должно состояться 7 октября на встрече в Праге, указывает агентство.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил о готовности России поставлять газ по неповреждённой нитке "Северного потока – 2". Он также выразил сожаление, что одна из ниток трубопровода оказалась повреждена в результате диверсии, сейчас требуется обследование для решения её судьбы.
Twitter / European Parliament