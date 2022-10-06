В Литинституте Горького признались, что не знают получившую Нобелевскую премию писательницу

Ректору Литературного института имени А.М. Горького Алексею Варламову ничего не известно о французской писательнице Анни Эрно, которая в 2022 году получила Нобелевскую премию по литературе. Об этом он заявил в беседе с "Газетой.ru".

"Ничего про неё не знаю. Я бы дал [премию японскому писателю Харуки] Мураками, если бы меня спросили, если французам, то [Мишелю] Уэльбеку. А про эту даму ничего не знаю", — сказал Варламов.

По его словам, хорошим автором также является российская писательница Людмила Улицкая, которая была одним из номинантов на Нобелевскую премию по литературе. При этом Варламов отметил, что не считает её претендентом номер один.