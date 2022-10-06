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6 октября, 14:39

В Роспотребнадзоре раскрыли пользу игрушек поп-ит и симпл-димпл

Роспотребнадзор: Поп-ит и симпл-димпл снижают тревожность детей

Популярные антистресс-игрушки поп-ит и симпл-димпл формируют положительные эмоции, а также снижают тревожность и напряжение у детей. К такому выводу пришли сотрудники Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора. В ходе исследования учёные проверили, как использование вышеупомянутых игрушек отражается на состоянии несовершеннолетних.

"Полученные результаты согласуются с имеющимися данными о формировании быстрых положительных эмоций у детей, так как антистресс-игрушки воздействуют на центральную нервную систему за счёт переключения внимания и вовлечения мелкой моторики пальцев рук, обеспечивают быстрый релаксирующий эффект, сопоставимый по эффективности с хорошо организованной динамической паузой", говорится в исследовании специалистов.

Учёные также сообщили, что продолжат изучать влияние данных игрушек. В частности, планируется расширить перечень исследуемых показателей в формате мониторинга на протяжении учебного года.

Психолог рассказала, как защитить ребёнка от стресса

Психолог рассказала, как защитить ребёнка от стресса

А ранее психолог Татьяна Гилёва рассказала о пользе ужасающей игрушки "Хаги Ваги". Она, как отметила специалист, помогает научиться пугаться, а это важная задача для ребёнка, ведь так он готовится к взрослой жизни и к потенциальным тревожным ситуациям.

Обложка ©

Getty Images / Mehmet Hilmi Barcin

Наталья Исакова

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