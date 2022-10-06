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6 октября, 14:36

Байден не исключил возможность встречи с Путиным на полях саммитов G20 или АТЭС

Президент США Джо Байден допустил, что на полях саммитов G20 или АТЭС может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения Украины и других вопросов. Об этом он заявил, отвечая на вопросы СМИ.

"Это ещё предстоит определить", — отметил глава США.

Путин: На президента Индонезии пытаются оказать давление в преддверии саммита G20

Путин: На президента Индонезии пытаются оказать давление в преддверии саммита G20

Ранее Лайф рассказывал, что Индонезия готовит сценарий сопровождения Путина во время визита на саммит G20. При этом вопрос, приедет ли президент РФ на саммит, "зависит от окончательной позиции российского лидера".

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Getty Images / Denis Balibouse - Pool / Keystone

Варвара Романова

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