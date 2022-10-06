Байден не исключил возможность встречи с Путиным на полях саммитов G20 или АТЭС
Президент США Джо Байден допустил, что на полях саммитов G20 или АТЭС может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения Украины и других вопросов. Об этом он заявил, отвечая на вопросы СМИ.
"Это ещё предстоит определить", — отметил глава США.
Ранее Лайф рассказывал, что Индонезия готовит сценарий сопровождения Путина во время визита на саммит G20. При этом вопрос, приедет ли президент РФ на саммит, "зависит от окончательной позиции российского лидера".
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