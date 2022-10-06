Роскомнадзор ограничил доступ к новому проекту "Эха Москвы"
Роскомнадзор ограничил доступ к созданному журналистами радиостанции "Эхо Москвы" новому проекту "Эхо". Об этом говорится на универсальном сервисе ведомства.
Так, в базе сервиса проверки ограничения доступа к сайтам теперь указывается и echofm.online. Соответствующее решение принято по требованию Генеральной прокуратуры России.
Напомним: Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту радиостанции "Эхо Москвы", а позднее она была отключена от эфира. Руководство издания не согласилось с этим решением и подало иск в суд. Бывший главный редактор СМИ Алексей Венедиктов* 3 марта сообщил, что совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта издания. После этого "Эхо Москвы" удалило корпоративные аккаунты в соцсетях и отключило сайт.
* Включён в реестр СМИ-иноагентов.
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