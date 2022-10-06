Роскомнадзор ограничил доступ к новому проекту "Эха Москвы"

Роскомнадзор ограничил доступ к созданному журналистами радиостанции "Эхо Москвы" новому проекту "Эхо". Об этом говорится на универсальном сервисе ведомства.

Так, в базе сервиса проверки ограничения доступа к сайтам теперь указывается и echofm.online. Соответствующее решение принято по требованию Генеральной прокуратуры России.