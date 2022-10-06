На участие в третьем сезоне "Лиги лекторов" общества "Знание" подано более 9 тысяч заявок

На участие в третьем сезоне конкурса "Лига лекторов" общества "Знание" подано 9174 заявки. По данным пресс-службы, это рекордное количество, превышающее суммарные показатели первого и второго сезонов.

"За звание лектора "Знания" поборются участники из 88 российских регионов, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области. В конкурсе участвуют жители 1096 городов и посёлков страны", — сказано в записи общества "Знание".

Лекторы будут состязаться по восьми направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ. Самым популярным вновь стало социально-гуманитарное направление, по нему зарегистрировалось 2877 конкурсантов.

Заявки также подали глава Республики Тыва, министр спорта Нижегородской области, заместитель министра по делам молодёжи Республики Дагестан, советник латиноамериканского департамента МИД России, хранитель Большого Петергофского дворца, заведующий Музеем истории татарской литературы, солистка Московского государственного театра оперетты, артистка Донецкого республиканского академического молодёжного театра, директор Санкт-Петербургского театра глухих, генеральный директор телеканала "Просвещение", инструктор Белоярской АЭС, руководитель направления анализа и развития проекта "Больше, чем путешествие", лучший пиар-специалист в России по версии "Яндекса", глава фонда Alpha Robotics Venture и другие профессионалы своего дела.

Самому старшему участнику третьего сезона 88 лет, а самых молодых (18-летних конкурсантов) — 140 человек. По итогу будут выбраны 50 лучших просветителей страны.