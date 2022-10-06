Военкор RT Андрей Филатов получил ранение в районе Первомайского
Военный корреспондент телеканала RT Андрей Филатов был ранен в бедро на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.
Военкор Филатов рассказал о ранении в ходе спецоперации. Видео © Telegram / RT
По словам журналиста, он получил небольшое повреждение, когда штурмовики 11-го полка Народной милиции ДНР вели зачистку посёлка Первомайское. Сейчас мужчина направляется к медикам, чтобы сделать рентген.
"У меня мелкое ранение: прилетела фигня в бок. Сейчас еду, сделают рентген. Скорее всего, кости не задеты", — рассказал Филатов, отметив, что после восстановления снова пойдёт работать на передовую.
К слову, это уже не первое ранение военкора Филатова. В августе он был ранен в ногу в районе Авдеевки. Там журналист работал вместе с 1-й Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР. Во время выполнения операции помимо военкора были ранены и другие бойцы.
Кадр из видео Telegram / RT