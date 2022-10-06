Военкор RT Андрей Филатов получил ранение в районе Первомайского

Военный корреспондент телеканала RT Андрей Филатов был ранен в бедро на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

Военкор Филатов рассказал о ранении в ходе спецоперации. Видео © Telegram / RT

По словам журналиста, он получил небольшое повреждение, когда штурмовики 11-го полка Народной милиции ДНР вели зачистку посёлка Первомайское. Сейчас мужчина направляется к медикам, чтобы сделать рентген.

"У меня мелкое ранение: прилетела фигня в бок. Сейчас еду, сделают рентген. Скорее всего, кости не задеты", — рассказал Филатов, отметив, что после восстановления снова пойдёт работать на передовую.