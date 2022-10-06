Кубок Кремля по теннису в этом году не состоится
Кубок Кремля по теннису в 2022 году не состоится. Об этом сообщается на сайте соревнований.
Решение об отмене было принято оргкомитетом турнира совместно с Департаментом спорта города Москвы. Предполагалось, что соревнования, исключённые из календарей АТР и WTA, пройдут с 16 по 23 октября в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
"Предполагается, что до конца года будут организованы серии международных теннисных турниров в Москве, включая соревнования с участием легенд отечественного тенниса и наших молодых спортсменов, являющихся лидерами мировых рейтингов в своих возрастных категориях", — говорится в сообщении пресс-службы Кубка Кремля.
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Профессиональный теннисный турнир в Москве проводится с 1990 года. В прошлом году его победителями стали россиянин Аслан Карацев и Анетт Контавейт из Эстонии.
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