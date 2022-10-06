Bloomberg: Saudi Aramco увеличила цены на нефть для США
Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила цены на нефть для США. Об этом сообщает Bloomberg. Речь идёт о ноябрьской стоимости чёрного золота.
Мера затронула средние и тяжёлые сорта для Азии, их цена увеличилась на 25 центов за баррель по сравнению с предыдущим месяцем. При этом стоимость сверхлёгких сортов снизилась на 10 центов. Кроме того, отпускные цены для Северо-Западной Европы и Средиземноморья были уменьшены. А стоимость для США, относительно небольшого рынка для Saudi Aramco, повышена на 20 центов.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года.
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