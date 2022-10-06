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6 октября, 14:16

Bloomberg: Saudi Aramco увеличила цены на нефть для США

Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила цены на нефть для США. Об этом сообщает Bloomberg. Речь идёт о ноябрьской стоимости чёрного золота.

Мера затронула средние и тяжёлые сорта для Азии, их цена увеличилась на 25 центов за баррель по сравнению с предыдущим месяцем. При этом стоимость сверхлёгких сортов снизилась на 10 центов. Кроме того, отпускные цены для Северо-Западной Европы и Средиземноморья были уменьшены. А стоимость для США, относительно небольшого рынка для Saudi Aramco, повышена на 20 центов.

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Shutterstock

Варвара Романова

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