Назван идеальный возраст для рождения первенца

Наилучший возраст для рождения первого ребёнка — 20–35 лет. Об этом рассказала врач-гинеколог Юлия Вербовая. Она добавила, что в эти годы организм женщины наиболее готов к таким нагрузкам, чем в более поздний или ранний период жизни.

"Физиологически для женщины оптимальным для зачатия и вынашивания ребёнка считается возраст с 20 до 35 лет. В это время большинство рисков осложнений со стороны матери и плода сведены к минимуму", — приводит издание "Доктор Питер" слова специалиста.

При этом врач отметила, что способность к зачатию наступает достаточно рано. Именно поэтому в возрасте 15–19 лет часто встречаются осложнения при родах. При этом у женщин старше 35 лет существует риск обострения при беременности хронических болезней. По словам гинеколога, чем старше будущая мама, тем выше угрозы выкидышей, преэклампсии, плацентарных нарушений, а также генетических аномалий плода. Чтобы родить здорового ребёнка, медик рекомендует прежде всего пройти полное обследование организма, а также расстаться с вредными привычками.