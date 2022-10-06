Журналисту-иноагенту Кара-Мурзе предъявили обвинение в госизмене

Журналисту Владимиру Кара-Мурзе* предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

"Нашему подзащитному предъявлены обвинения по трём эпизодам, заключающимся в выступлениях с критикой российских властей на публичных мероприятиях в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне", — приводит его слова ТАСС.

При этом юрист считает, что никакой угрозы выступления публициста не несли, это была "открытая критика". Он добавил, что журналист не признаёт вину.

Ранее Лайф писал, что на Владимира Кара-Мурзу завели дело о дискредитации Российской армии. Позже Басманный суд Москвы арестовал публициста, хотя защита предлагала отпустить фигуранта под залог в пять миллионов рублей. В августе инстанция продлила арест Кара-Мурзе до октября.