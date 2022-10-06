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6 октября, 14:27

Журналисту-иноагенту Кара-Мурзе предъявили обвинение в госизмене

Журналисту Владимиру Кара-Мурзе* предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

"Нашему подзащитному предъявлены обвинения по трём эпизодам, заключающимся в выступлениях с критикой российских властей на публичных мероприятиях в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне", — приводит его слова ТАСС.

При этом юрист считает, что никакой угрозы выступления публициста не несли, это была "открытая критика". Он добавил, что журналист не признаёт вину.

Журналиста Кара-Мурзу заподозрили в госизмене

Журналиста Кара-Мурзу заподозрили в госизмене

Ранее Лайф писал, что на Владимира Кара-Мурзу завели дело о дискредитации Российской армии. Позже Басманный суд Москвы арестовал публициста, хотя защита предлагала отпустить фигуранта под залог в пять миллионов рублей. В августе инстанция продлила арест Кара-Мурзе до октября.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

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VK / Владимир Кара-Мурза

Артур Лапсаков
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