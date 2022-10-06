Кардиолог назвал признаки "тихого" инфаркта без ярко выраженных симптомов

Безболевой инфаркт миокарда протекает без очевидных симптомов и может быть не распознан сразу. Об этом рассказал врач-кардиолог, академик АМТН Андрей Грачёв. Но есть ряд особенностей состояния человека, которые указывают на недуг.

По словам специалиста, среди них выделяется возникновение резкой слабости, которая длится несколько дней. В случае сердечной недостаточности этот симптом сохраняется надолго.

"Но всё-таки при ретроспективной оценке своего состояния человек может выделить ряд микросимптомов, среди которых возникновение резкой и внезапной слабости. Пациент практически точно может отметить момент её возникновения, описывает её как состояние, когда ему просто ничего не хочется делать, говорит о том, что ранее ничего подобного не испытывал. Слабость резко усиливается при повседневных нагрузках", — рассказал доктор "Газете.ru".

К признакам "тихого" инфаркта также относятся потливость, бледность, тошнота, учащённое сердцебиение, беспокойство и необъяснимый страх. По словам врача, иногда может возникать ощущение затруднения дыхания и перебои в работе сердца.