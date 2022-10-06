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6 октября, 14:39

ВС Азербайджана обстреляли армянскую технику на границе

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстрелах строительной техники на границе

Минобороны Армении обвинило Вооружённые силы Азербайджана в обстреле строительной техники, проводившей фортификационные работы на боевых позициях. Об этом сказано в сообщении ведомства.

Кадры обстрела армянской строительной техники. Видео © Telegram-канал Минобороны Армении

"6 октября около 14:20 (13:20 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянской строительной технике, которая проводила фортификационные работы на боевых позициях, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы", — говорится в сообщении.

В результате обстрела техника была повреждена, указала армянская сторона.

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле своих позиций на границе

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле своих позиций на границе

Напомним: сегодня, 6 октября, в Праге премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проводили встречу вместе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждался ли на ней армяно-азербайджанский конфликт, неизвестно.

Обложка ©

Telegram-канал Минобороны Армении

Артур Лапсаков

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