ВС Азербайджана обстреляли армянскую технику на границе

Минобороны Армении обвинило Вооружённые силы Азербайджана в обстреле строительной техники, проводившей фортификационные работы на боевых позициях. Об этом сказано в сообщении ведомства.

Кадры обстрела армянской строительной техники. Видео © Telegram-канал Минобороны Армении

"6 октября около 14:20 (13:20 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянской строительной технике, которая проводила фортификационные работы на боевых позициях, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы", — говорится в сообщении.

В результате обстрела техника была повреждена, указала армянская сторона.