ВС Азербайджана обстреляли армянскую технику на границе
Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстрелах строительной техники на границе
Минобороны Армении обвинило Вооружённые силы Азербайджана в обстреле строительной техники, проводившей фортификационные работы на боевых позициях. Об этом сказано в сообщении ведомства.
Кадры обстрела армянской строительной техники. Видео © Telegram-канал Минобороны Армении
"6 октября около 14:20 (13:20 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянской строительной технике, которая проводила фортификационные работы на боевых позициях, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы", — говорится в сообщении.
В результате обстрела техника была повреждена, указала армянская сторона.
Напомним: сегодня, 6 октября, в Праге премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проводили встречу вместе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждался ли на ней армяно-азербайджанский конфликт, неизвестно.
Telegram-канал Минобороны Армении