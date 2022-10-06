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6 октября, 14:47

Болтон: США нужна такая Россия, которая могла бы войти в НАТО

США нужна такая Россия, которая могла бы войти в НАТО. Так считает бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

"Очевидная стратегическая цель Вашингтона — близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза", — написал он в издании 19Fortyfive.

Также Болтон выступил за смену власти в России и помощь "российским диссидентам".

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А ранее президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО, что довольно холодно восприняли в самом альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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