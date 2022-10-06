Болтон: США нужна такая Россия, которая могла бы войти в НАТО

США нужна такая Россия, которая могла бы войти в НАТО. Так считает бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

"Очевидная стратегическая цель Вашингтона — близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза", — написал он в издании 19Fortyfive.