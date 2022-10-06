Болтон: США нужна такая Россия, которая могла бы войти в НАТО
США нужна такая Россия, которая могла бы войти в НАТО. Так считает бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
"Очевидная стратегическая цель Вашингтона — близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза", — написал он в издании 19Fortyfive.
Также Болтон выступил за смену власти в России и помощь "российским диссидентам".
А ранее президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО, что довольно холодно восприняли в самом альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.
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