Дорогие квартиры, заторы и столпотворения: Как приезжие россияне поменяли жизнь в Грузии

Приток россиян в Грузию является довольно благоприятной тенденцией для страны, ведь в госбюджет уходят дополнительные деньги. Но среди местных жителей после приезда эмигрантов стало больше негатива. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказала экскурсовод Анна, которая живёт в Тбилиси уже 10 лет.

"Все начинают быть раздражёнными, [на улицах] невозможно проехать. Многие как зарабатывали копейки, так и зарабатывают, а цены на продукты поднимаются. У людей возникает страх по политическим соображениям, что русских скоро станет больше, чем грузин", — отметила она.

Заторы и столпотворения на улицах — довольно актуальная проблема в Грузии. Ситуацию осложняют узкие улочки и одностороннее движение в Тбилиси.

Девушка добавила, что с зимы квартиры значительно подорожали, подскочили цены и на аренду жилья. Причём с некоторыми людьми, которые снимали недвижимость, поступили несправедливо. Анна пояснила, что хозяева выгнали старых жильцов, чтобы поднять стоимость и заселить уже новых.

А риелтор Елизавета из Тбилиси рассказала, что ещё прошлым летом снять квартиру можно было за 400 долларов, теперь же минимальная цена — 1200 долларов, и то на окраинах. Подорожали также частные детсады, школы и работа нянь. Изменились и цены на продукты.

Елизавета также отметила, что сейчас заведения, которые раньше не требовали бронь, ввели такую меру. Причём власти никак не воздействуют на появившиеся проблемы, уверена девушка.