Дорогие квартиры, заторы и столпотворения: Как приезжие россияне поменяли жизнь в Грузии
Жители Грузии рассказали, как относятся к приезжим россиянам
Приток россиян в Грузию является довольно благоприятной тенденцией для страны, ведь в госбюджет уходят дополнительные деньги. Но среди местных жителей после приезда эмигрантов стало больше негатива. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказала экскурсовод Анна, которая живёт в Тбилиси уже 10 лет.
"Все начинают быть раздражёнными, [на улицах] невозможно проехать. Многие как зарабатывали копейки, так и зарабатывают, а цены на продукты поднимаются. У людей возникает страх по политическим соображениям, что русских скоро станет больше, чем грузин", — отметила она.
Заторы и столпотворения на улицах — довольно актуальная проблема в Грузии. Ситуацию осложняют узкие улочки и одностороннее движение в Тбилиси.
Девушка добавила, что с зимы квартиры значительно подорожали, подскочили цены и на аренду жилья. Причём с некоторыми людьми, которые снимали недвижимость, поступили несправедливо. Анна пояснила, что хозяева выгнали старых жильцов, чтобы поднять стоимость и заселить уже новых.
А риелтор Елизавета из Тбилиси рассказала, что ещё прошлым летом снять квартиру можно было за 400 долларов, теперь же минимальная цена — 1200 долларов, и то на окраинах. Подорожали также частные детсады, школы и работа нянь. Изменились и цены на продукты.
Елизавета также отметила, что сейчас заведения, которые раньше не требовали бронь, ввели такую меру. Причём власти никак не воздействуют на появившиеся проблемы, уверена девушка.
По её словам, чаще всего раздражение всё же наблюдается среди молодёжи. Елизавета отметила, что ряд студентов из Грузии не смогли поступить в университеты в крупных городах страны, потому что им негде жить из-за высоких цен на недвижимость.
Лайф рассказывал, что в конце сентября на границе России и Грузии в районе КПП Верхний Ларс в Северной Осетии скопилось около пяти с половиной тысяч легковых и грузовых автомобилей. На фоне этого там появился пункт мобилизации. Затем стало известно, что на КПП начали выдавать повестки, однако изначально сообщалось, что это касается лишь жителей Северной Осетии. Вскоре очередь из авто сошла на нет.
ТАСС/АР