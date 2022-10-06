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6 октября, 14:51

Хакеры взломали соцсети племянницы Тарковского и потребовали $600 за интимные фото

<p>Екатерина Тарковская. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Екатерина Тарковская. Обложка © Telegram / SHOT

Хакеры взломали аккаунты стримерши Dota 2 и племянницы режиссёра Андрея Тарковского Екатерины. Как сообщает SHOT, злоумышленники требуют от женщины 600 долларов за интимные фото.

По данным телеграм-канала, вымогатели взломали все соцсети и две электронные почты Тарковской, после чего сбросили ей в "Телеграм" компромат с полуголыми снимками. Также хакеры зачем-то прислали 48-летней родственнице известного режиссёра видеоролики с её девятилетней дочкой на горке. Неизвестные потребовали перевести деньги до полуночи 6 октября, угрожая публикацией кадров. Женщина же обратилась в правоохранительные органы.

Екатерина Тарковская стримит компьютерные игры под псевдонимом Мама Огра, на платформе Twitch у неё 21 тысяча подписчиков.

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Наталья Исакова

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