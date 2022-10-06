Хакеры взломали соцсети племянницы Тарковского и потребовали $600 за интимные фото
Екатерина Тарковская. Обложка © Telegram / SHOT
Хакеры взломали аккаунты стримерши Dota 2 и племянницы режиссёра Андрея Тарковского Екатерины. Как сообщает SHOT, злоумышленники требуют от женщины 600 долларов за интимные фото.
По данным телеграм-канала, вымогатели взломали все соцсети и две электронные почты Тарковской, после чего сбросили ей в "Телеграм" компромат с полуголыми снимками. Также хакеры зачем-то прислали 48-летней родственнице известного режиссёра видеоролики с её девятилетней дочкой на горке. Неизвестные потребовали перевести деньги до полуночи 6 октября, угрожая публикацией кадров. Женщина же обратилась в правоохранительные органы.
Екатерина Тарковская стримит компьютерные игры под псевдонимом Мама Огра, на платформе Twitch у неё 21 тысяча подписчиков.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянка украла у бойфренда голые фото бывшей и шантажом выманила у неё 260 тысяч. Вымогательницу уже задержали, суд приговорил её к восьми месяцам тюрьмы.