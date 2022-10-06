ЕС ввёл санкции против Чичериной, Расторгуева и Газманова

Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России. Так, стало известно, что в чёрный список попали глава ЦИК РФ Элла Памфилова, певица Юлия Чичерина, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев и народный артист РФ Олег Газманов.