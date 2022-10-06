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6 октября, 15:09

ЕС ввёл санкции против Чичериной, Расторгуева и Газманова

Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России. Так, стало известно, что в чёрный список попали глава ЦИК РФ Элла Памфилова, певица Юлия Чичерина, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев и народный артист РФ Олег Газманов.

Также под санкциями оказался философ Александр Дугин, дочь которого, Дарью, убили 20 августа в Подмосковье. Ограничения вступают в силу 7 октября.

Сенатор: ЕС фактически принял вхождение новых регионов в состав РФ

Сенатор: ЕС фактически принял вхождение новых регионов в состав РФ

Напомним, сегодня, 6 октября, ЕС ввёл новые санкции против РФ, в частности установил верхний предел цен на российскую нефть, ввёл запрет на импорт определённых видов стальной продукции, пластика и химикатов, драгметаллов, бумаги, сигарет, косметики, полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ. При этом ограничения распространились и на Запорожскую и Херсонскую области.

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ТАСС / Сергей Бобылев / Вячеслав Прокофьев / Елизавета Клементьева

Александра Вишнякова

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