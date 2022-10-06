НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 октября, 15:01

Министр обороны Израиля Ганц приказал военным готовиться к эскалации на границе с Ливаном

Министр обороны Израиля Бени Ганц дал указание военным структурам приготовиться к росту напряжённости на северном направлении, на границе с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

В министерстве отметили, что Ганц сегодня провёл совещание по оценке ситуации совместно с начальником Генштаба Армии обороны Израиля, гендиректором силового ведомства и главой оперативного управления.

"В свете развития событий вокруг переговоров о морской границе с Ливаном министр Ганц в ходе встречи дал указания оборонным структурам готовиться к любому сценарию, при котором произойдёт рост напряжённости на северном направлении, включая оборонительную и наступательную готовность", — сообщили в Минобороны Израиля.

ВС Азербайджана обстреляли армянскую технику на границе

ВС Азербайджана обстреляли армянскую технику на границе

В сентябре сообщалось, что Сирия отбилась от ракет Израиля при помощи российских комплексов ПВО. Так, было выпущено четыре крылатых ракеты и десять управляемых авиационных бомб.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров