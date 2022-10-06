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6 октября, 14:57

Бывшая жена заподозрила Павла Мамаева в уклонении от мобилизации

Алана Мамаева заподозрила своего бывшего мужа, футболиста Павла Мамаева, в уклонении от частичной мобилизации. Об этом она написала в своих соцсетях.

Ранее Пресненский суд Москвы постановил взыскивать с экс-футболиста сборной России треть дохода в счёт алиментов на содержание несовершеннолетней дочери Алисы. Бывшие супруги продолжают судиться.

"Несмотря на то что Мамаев сейчас скрывается в Турции (видимо, от мобилизации), суды у нас идут своим чередом. От исков он не отказывается, видимо, деньги нужны, чтобы свалить из страны", написала Алана Мамаева.

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Павел и Алана Мамаевы поженились в 2013 году. В марте 2021-го бывшая модель обвинила мужа в измене и объявила о разводе. В январе 2022-го футболист женился на своей беременной подруге — блогерше Надежде Санько.

Последним клубом Мамаева были подмосковные "Химки", которые он покинул в начале июня в качестве свободного агента. В составе клуба он с начала года провёл лишь один матч, не отметившись результативными действиями. Ранее 33-летний хавбек играл за "Торпедо", ЦСКА, "Краснодар" и "Ростов". В составе сборной России он провёл 15 матчей.

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ТАСС / Новодережкин Антон

Роман Фейгин

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