Невролог раскрыла, что помогает быстро реагировать на перемены

Нейропластичность, то есть способность мозга человека приспосабливаться к переменам вокруг и восстанавливаться после повреждений, можно развивать. О том, что для этого нужно делать, в беседе с "Москвой 24" объяснила врач-невролог Олеся Богомолова. По словам эксперта, стоит постоянно тренировать мозг и избегать привычных действий.

"Гуляйте по незнакомым маршрутам, пробуйте заниматься новыми хобби. На работе чаще беритесь за сложные задачи или придумывайте, как оптимизировать свой повседневный быт. Не бойтесь выходить из зоны комфорта — это возможность "раскачать" мозг", — отметила Богомолова.

Эксперт призвала каждый день учить новые слова и тренироваться в запоминании номеров телефонов. Развивать нейропластичность можно и с помощью искусства. Так, при рассмотрении картин нужно уложить в памяти, где именно находятся нарисованные предметы, какого они цвета и формы.

Кроме того, полезными будут и упражнения для недоминантной руки. Так, человеку-правше можно на некоторое время "стать левшой" и попытаться таким способом написать письмо или что-то нарисовать. В итоге нестандартных подходов к решению задач появится больше, ведь при данной тренировке работают дополнительные зоны мозга. Не помешают также игры на воображение и умеренная физическая активность, подчеркнула специалист.