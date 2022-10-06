Русскую аферистку Анну Сорокину выпустили под залог из тюрьмы в США
Анну Сорокину из России, которая выдавала себя за миллионершу, освободят из миграционной тюрьмы в США под залог в десять тысяч долларов. Её сочли безопасной для общества, пишет Daily Beast.
"Мы чрезвычайно рады сегодняшнему решению суда освободить Анну Сорокину. Судья справедливо признал, что Анна не представляет опасности для общества", — заявил адвокат аферистки Дункан Левин.
Пока Сорокина останется под арестом до завершения необходимых процедур, уточняет издание.
В 2016 году Сорокина приехала в США из Германии, куда она переехала в 16 лет. Она выдавала себя за наследницу 60-миллионного состояния в Германии и называла себя Анной Делви. Благодаря выдуманной истории она общалась с элитой и вела роскошную жизнь. Её арестовали в октябре 2017 года. А в апреле 2019 года Анна была признана виновной в мошенничестве с финансовыми учреждениями и предприятиями на сотни тысяч долларов для финансирования роскошного образа жизни. В марте 2021 года её задержала миграционная служба США через несколько недель после освобождения. Судья посчитал, что она может покинуть страну.
Ранее Лайф подробно рассказывал историю Анны Сорокиной и почему она стала прототипом сериала Netflix.
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