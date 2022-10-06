Русскую аферистку Анну Сорокину выпустили под залог из тюрьмы в США

В 2016 году Сорокина приехала в США из Германии, куда она переехала в 16 лет. Она выдавала себя за наследницу 60-миллионного состояния в Германии и называла себя Анной Делви. Благодаря выдуманной истории она общалась с элитой и вела роскошную жизнь. Её арестовали в октябре 2017 года. А в апреле 2019 года Анна была признана виновной в мошенничестве с финансовыми учреждениями и предприятиями на сотни тысяч долларов для финансирования роскошного образа жизни. В марте 2021 года её задержала миграционная служба США через несколько недель после освобождения. Судья посчитал, что она может покинуть страну.