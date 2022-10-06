Врач рассказала об опасности мёда, фруктов и ягод

Злоупотребление продуктами с содержанием скрытого сахара может привести к ухудшению здоровья. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявила диетолог Елена Соломатина. Эксперт отметила, что опасность представляет в том числе мёд.

"[Скрытый] сахар содержат некоторые сладкие продукты, например мёд, в котором много фруктозы. Она тоже работает как сахар, хотя не требует на себя выброса инсулина — это хорошо для диабетиков первого типа. Но от фруктозы люди поправляются ещё быстрее, если говорить о наборе лишнего веса", — рассказала она.

Скрытый сахар есть также в некоторых фруктах и ягодах, в их числе виноград, банан и хурма. Также вредны продукты с высоким гликемическим индексом, к которым относятся изделия из муки высшего сорта, макароны и манная каша. Кроме того, угрожают здоровью человека соусы, колбасы и сосиски.

Соломатина добавила, что скрытый сахар увеличивает содержание глюкозы в крови, из-за этого повреждаются сосуды и образуется лишний вес, а также повышается риск инсулинорезистентности. Определить объём такого опасного продукта в пище можно с помощью специальной таблицы, заключила диетолог.