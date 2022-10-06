VK принял на работу в сентябре в два раза больше IТ-специалистов, чем в прошлом году

VK принял на работу в сентябре этого года в два раза больше IТ-специалистов, чем в тот же месяц в 2021-м. Об этом пресс-служба компании рассказала ТАСС.

"В сентябре текущего года к VK присоединилось более 400 сотрудников — это в два раза больше, чем в сентябре 2021 года", — заявили в VK.

Утверждается, что самыми популярными специальностями стали разработчик, в частности мобильных приложений, а также инженер по тестированию, продакт-менеджер и продуктовый аналитик. По данным компании, именно на такие позиции пришлось около 70% от общего количества нанятых сотрудников.