ЕС вывел из-под санкций поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию до 5 июня 2023 года

Евросоюз приостановил санкции, которые распространялись на поставки нефти в рамках проекта "Сахалин-2" в Японию, до 5 июня 2023 года. Об этом свидетельствует документ о восьмом пакете антироссийских санкций, который размещён в официальном журнале ЕС.