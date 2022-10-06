ЕС вывел из-под санкций поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию до 5 июня 2023 года
Евросоюз приостановил санкции, которые распространялись на поставки нефти в рамках проекта "Сахалин-2" в Японию, до 5 июня 2023 года. Об этом свидетельствует документ о восьмом пакете антироссийских санкций, который размещён в официальном журнале ЕС.
"Объём исключения: морская перевозка в Японию сырой нефти, полученной в рамках проекта "Сахалин-2", находящегося в России, техническая помощь, посреднические услуги, финансирование или финансовая поддержка, связанные с такой транспортировкой <…> Начало действия — 5 декабря 2022 года, окончание — 5 июня 2023 года", — сказано в тексте документа.
Напомним, сегодня, 6 октября, ЕС ввёл восьмой пакет санкций против РФ, в частности, установил верхний предел цен на российскую нефть, ввёл запрет на импорт определённых видов стальной продукции, пластика и химикатов, драгметаллов, бумаги, сигарет, косметики, полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ. При этом ограничения распространились и на Запорожскую и Херсонскую области.
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