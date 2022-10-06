Патриарх Кирилл призвал духовенство молиться о здравии Путина

В пресс-службе указали, что письмо с призывом было разослано епархиальным архиереям на территории России. Как отмечается в документе, 7 октября Путину исполняется 70 лет. А 8 октября — день праздника преподобного отца Сергия, игумена Радонежского, благословившего князя московского Дмитрия Донского и русское воинство на борьбу с противником. И в этот день патриарх благословил вознести на сугубой ектении Божественной литургии особое прошение о здравии президента, присоединив его "к уже установленным прошениям о Святой Руси".