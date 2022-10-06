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6 октября, 18:46

Патриарх Кирилл призвал духовенство молиться о здравии Путина

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл выступил с призывом к церковному духовенству молиться о здравии президента России Владимира Путина. Такое заявление священнослужитель сделал накануне юбилея российского лидера, пишет пресс-служба РПЦ.

"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил архиереев, духовенство и верующих вознести молитвы о здравии президента Российской Федерации В.В. Путина", — говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что письмо с призывом было разослано епархиальным архиереям на территории России. Как отмечается в документе, 7 октября Путину исполняется 70 лет. А 8 октября — день праздника преподобного отца Сергия, игумена Радонежского, благословившего князя московского Дмитрия Донского и русское воинство на борьбу с противником. И в этот день патриарх благословил вознести на сугубой ектении Божественной литургии особое прошение о здравии президента, присоединив его "к уже установленным прошениям о Святой Руси".

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Ранее Лайф рассказывал, что Путин встретит юбилей в компании коллег из СНГ в Петербурге. Кроме того, у президента в планах целый ряд международных телефонных разговоров.

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ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Терещенко

Варвара Романова

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