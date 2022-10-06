"Анализируем обстановку на границах": В Минске заявили о готовности войск к защите Союзного государства
МО Белоруссии: Группировка войск готова к защите Союзного государства
В случае обострения ситуации на западном направлении региональная группировка войск Белоруссии и России готова к выполнению задач по вооружённой защите Союзного государства. Об этом заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин. Он уточнил, что также приняты необходимые решения по коллективной безопасности. Речь идёт о возможных провокациях на границе. По словам главы МО, органами военного управления всех уровней на системной основе проводится "всесторонний анализ складывающейся обстановки на наших границах".
"Мы готовы реагировать на возможные провокации на всех направлениях границы. <...> Вырабатываются варианты адекватного реагирования на её изменения", — сказал Хренин, слова которого приводит агентство БелТА.
Он отметил, что разведка сейчас работает во всех её видах, информацией в этой сфере Минск обменивается с союзниками. Министр акцентировал внимание на том, что "предусмотрены меры по пресечению военных провокаций в приграничном пространстве". Войска и силы проводят боевые дежурства "в усиленном режиме". Глава белорусского Минобороны предположил, что в дальнейшем в развитии ситуации вокруг республики "негативные тенденции будут преобладать". Хренин указал на то, что западные центры принятия решений, прежде всего США и НАТО, скорее всего, будут использовать силовые меры для достижения целей. И "пропорционально росту давления Запада на Россию с целью её разгрома и стирания с политической карты мира уровень военной опасности в Беларуси будет иметь тенденцию к возрастанию", добавил он.
"Нельзя исключить появление реальной угрозы разжигания в Беларуси внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада, с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины", — добавил министр.
Ранее Лайф писал, что глава Минобороны Белоруссии Хренин обеспокоен формированием ударных группировок НАТО в соседних странах. По его словам, под видом борьбы с миграционным кризисом в Польше на белорусской границе сосредоточены силы и средства трёх из четырёх крупных польских сухопутных объединений.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко на военном совещании заявил, что его страна принимает участие в специальной военной операции на Украине, однако белорусских военнослужащих там нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ушёл от прямого ответа на вопрос, заметив лишь, что Москва и Минск являются союзниками и партнёрами, которые тесно взаимодействуют друг с другом.
ТАСС / Вероника Советова