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Опубликовано 6 октября 2022, 20:11
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Газманов достойно ответил на введённые против него санкции

Газманов заявил, что для него честь попасть под санкции Евросоюза

Фото © Youtube / Олег Газманов

Фото © Youtube / Олег Газманов

Российский певец Олег Газманов заявил, что считает честью для себя оказаться в санкционном списке Евросоюза. Артист считает, что он теперь там в "хорошей компании".

"Ну что сказать? Я не чиновник, я не военачальник, не депутат, не сенатор. Я певец, композитор и поэт, песни которого любят миллионы людей. Я гражданин, который любит свою Родину, и человек, имеющий своё мнение о происходящем, отличающееся от мнения западных чиновников. И вот за всё это и за то, что я поддерживаю своего президента, на меня накладывают санкции. Ну что ж, я оказался в хорошей компании с великими артистами, которые остались здесь и любят свою страну. Для меня это честь", приводит SHOT комментарий Газманова.

Он процитировал строки, которые ранее посвятил тем, кто покинул Россию:

"Кто-то может предать,
Кто-то может уйти,
Кто-то прячет звериный оскал!
Не заставить Россию покорно идти
По указанным кем-то местам…"

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Как рассказывал Лайф, сегодня Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России. Стало известно, что в чёрный список попали глава ЦИК РФ Элла Памфилова, певица Юлия Чичерина, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев и народный артист РФ Олег Газманов.

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Анатолий Симоненко
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