Газманов достойно ответил на введённые против него санкции
Газманов заявил, что для него честь попасть под санкции Евросоюза
Фото © Youtube / Олег Газманов
Российский певец Олег Газманов заявил, что считает честью для себя оказаться в санкционном списке Евросоюза. Артист считает, что он теперь там в "хорошей компании".
"Ну что сказать? Я не чиновник, я не военачальник, не депутат, не сенатор. Я певец, композитор и поэт, песни которого любят миллионы людей. Я гражданин, который любит свою Родину, и человек, имеющий своё мнение о происходящем, отличающееся от мнения западных чиновников. И вот за всё это и за то, что я поддерживаю своего президента, на меня накладывают санкции. Ну что ж, я оказался в хорошей компании с великими артистами, которые остались здесь и любят свою страну. Для меня это честь", — приводит SHOT комментарий Газманова.
Он процитировал строки, которые ранее посвятил тем, кто покинул Россию:
"Кто-то может предать,
Кто-то может уйти,
Кто-то прячет звериный оскал!
Не заставить Россию покорно идти
По указанным кем-то местам…"
Как рассказывал Лайф, сегодня Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России. Стало известно, что в чёрный список попали глава ЦИК РФ Элла Памфилова, певица Юлия Чичерина, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев и народный артист РФ Олег Газманов.