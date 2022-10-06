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6 октября, 20:11

"Для меня это честь": Газманов достойно ответил на введённые против него санкции

Газманов заявил, что для него честь попасть под санкции Евросоюза

<p>Фото © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=bOFyGzFxR1M" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олег Газманов</a></p>

Фото © Youtube / Олег Газманов

Российский певец Олег Газманов заявил, что считает честью для себя оказаться в санкционном списке Евросоюза. Артист считает, что он теперь там в "хорошей компании".

"Ну что сказать? Я не чиновник, я не военачальник, не депутат, не сенатор. Я певец, композитор и поэт, песни которого любят миллионы людей. Я гражданин, который любит свою Родину, и человек, имеющий своё мнение о происходящем, отличающееся от мнения западных чиновников. И вот за всё это и за то, что я поддерживаю своего президента, на меня накладывают санкции. Ну что ж, я оказался в хорошей компании с великими артистами, которые остались здесь и любят свою страну. Для меня это честь", приводит SHOT комментарий Газманова.

Он процитировал строки, которые ранее посвятил тем, кто покинул Россию:

"Кто-то может предать,
Кто-то может уйти,
Кто-то прячет звериный оскал!
Не заставить Россию покорно идти
По указанным кем-то местам…"

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Анатолий Симоненко

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