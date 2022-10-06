"Ну что сказать? Я не чиновник, я не военачальник, не депутат, не сенатор. Я певец, композитор и поэт, песни которого любят миллионы людей. Я гражданин, который любит свою Родину, и человек, имеющий своё мнение о происходящем, отличающееся от мнения западных чиновников. И вот за всё это и за то, что я поддерживаю своего президента, на меня накладывают санкции. Ну что ж, я оказался в хорошей компании с великими артистами, которые остались здесь и любят свою страну. Для меня это честь", — приводит SHOT комментарий Газманова.