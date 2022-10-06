Меркель призвала относиться серьёзно к России
Меркель: Прочный мир в Европе может быть только при участии России
Добиться прочного мира в Европе можно только при участии России. Об этом заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 годы).
"Пока нам не удалось этого сделать (добиться мира. — Прим. ред), холодная война на самом деле ещё не закончилась", — заявила Меркель на церемонии, посвящённой 77-летию газеты "Зюддойче цайтунг" в Мюнхене.
Она добавила, что конфликт на Украине стал "глубоким поворотным моментом". Бывший канцлер призвала к словам российского президента Владимира Путина "относиться серьёзно, а не классифицировать их как блеф с самого начала".
Ранее Лайф писал, что Меркель призвала работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности вместе с Россией, хотя сегодня это и звучит нереалистично. Об этом политик заявила в ходе выступления в городе Госларе.