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6 октября, 19:29

Эрдоган анонсировал звонок Путину

Эрдоган заявил о планах 7 октября поговорить по телефону с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 7 октября намерен провести телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. В Кремле информацию о таких планах подтвердили.

"Я не хочу хвастаться, но я являюсь единственным лидером, который может вести диалог как с господином Путиным, так и с Зеленским. Именно благодаря нашим усилиям произошел обмен военнопленными, некоторые из которых находятся у нас", — сказал Эрдоган в Праге на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества.

Он добавил, что завтра проведёт телефонный разговор с Путиным, и они "обсудят последние события". Такие планы уже подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, есть", — сказал он. отвечая на вопрос, есть ли разговор с Эрдоганом в расписании Владимира Путина на завтра.

Эрдоган попросил Путина "дать шанс" переговорам с Украиной

Эрдоган попросил Путина "дать шанс" переговорам с Украиной

Как рассказывал Лайф, Эрдоган также заявил, что его страна продолжит предпринимать дипломатические шаги по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что "самый худший мир" лучше "продолжения войны".

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kremlin.ru

Андрей Григорьев

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