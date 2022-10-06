Эрдоган анонсировал звонок Путину
Эрдоган заявил о планах 7 октября поговорить по телефону с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 7 октября намерен провести телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. В Кремле информацию о таких планах подтвердили.
"Я не хочу хвастаться, но я являюсь единственным лидером, который может вести диалог как с господином Путиным, так и с Зеленским. Именно благодаря нашим усилиям произошел обмен военнопленными, некоторые из которых находятся у нас", — сказал Эрдоган в Праге на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества.
Он добавил, что завтра проведёт телефонный разговор с Путиным, и они "обсудят последние события". Такие планы уже подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, есть", — сказал он. отвечая на вопрос, есть ли разговор с Эрдоганом в расписании Владимира Путина на завтра.
Как рассказывал Лайф, Эрдоган также заявил, что его страна продолжит предпринимать дипломатические шаги по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что "самый худший мир" лучше "продолжения войны".
kremlin.ru