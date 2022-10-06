Эрдоган анонсировал звонок Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 7 октября намерен провести телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. В Кремле информацию о таких планах подтвердили.

"Я не хочу хвастаться, но я являюсь единственным лидером, который может вести диалог как с господином Путиным, так и с Зеленским. Именно благодаря нашим усилиям произошел обмен военнопленными, некоторые из которых находятся у нас", — сказал Эрдоган в Праге на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества.

Он добавил, что завтра проведёт телефонный разговор с Путиным, и они "обсудят последние события". Такие планы уже подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, есть", — сказал он. отвечая на вопрос, есть ли разговор с Эрдоганом в расписании Владимира Путина на завтра.