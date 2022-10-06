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6 октября, 19:13

США прокомментировали сообщения о планах разместить ядерное оружие в Польше

Госдеп: США не планируют размещать ядерное оружие в Польше

США не планируют размещать ядерное оружие в странах НАТО, которые вошли в альянс после 1997 года. Об этом заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. Так он ответил на вопрос, соответствуют ли действительности сообщения о том, что Вашингтон обсуждает возможность размещения своего ядерного оружия в Польше.

"Могу сказать, что у США нет планов размещать ядерное оружие на территории стран НАТО, которые присоединились после 1997 года", сказал он.

Польша же вошла в состав альянса в 1999 году. Пател добавил, что она является "важным союзником НАТО в регионе", но что касается возможности размещения там ядерного оружия, ему "неизвестно о том, что он поднимался".

Ранее польский президент Анджей Дуда заявлял, что его страна обсуждает с США возможность размещения ядерного оружия на своей территории.

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Wikipedia / U.S. Air Force

Андрей Григорьев

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