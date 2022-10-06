"Несмотря на затруднения": Эрдоган считает, что "худший мир" на Украине будет лучше "продолжения войны"
Эрдоган: Установление "худшего мира" на Украине лучше "продолжения войны"
Турция продолжает предпринимать дипломатические шаги по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. По его словам, установление "самого худшего мира" будет лучше "продолжения войны".
"Хотя неприемлемые события на местах затрудняют нашу работу, мы продолжаем прилагать усилия по прекращению конфликта с верой в то, что даже самый худший мир лучше войны", — заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Праге.
Эрдоган также отметил, что в Праге многие лидеры европейского политического сообщества высоко оценили дипломатические шаги Турции в урегулировании конфликта на Украине.
Ранее Лайф писал, что на полях саммита в Праге лидеры Турции, Армении и Азербайджана провели первую очную встречу. Подробности встречи не приводятся. В "Твиттере" турецкий телеканал A Haber показал, как лидеры государств мило беседуют и улыбаются, вместе с ними присутствует президент Франции Эмманюэль Макрон.
ТАСС / Zuma