На юге Москвы локализовали пожар в ангаре с машинами

На юге Москвы локализовали пожар в двухэтажном автосервисе с машинами. Пламя охватило здание на улице Севанской, д. 25 и распространилось на площади порядка 900 кв. м. Обрушилась кровля. Внутри, предположительно, находятся газовые баллоны. Сведений о пострадавших не поступало.

Горит автосервис в Москве на улице Севанской. Видео © LIFE

Звонок в МЧС поступил в 20:37 мск. Локализовать пожар удалось в 21:45. По предварительным данным, внутри ангара находится четыре автомобиля. Открытый огонь долгое время не удавалось сбить. Пришлось задействовать 30 единиц техники и 95 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений.