На Аляске двоих россиян поймали при попытке пересечь границу США
Власти США задержали двоих россиян, которые, прибыв с Чукотки, пытались на лодке попасть на территорию Штатов через остров Святого Лаврентия в штате Аляска. Об этом сообщает издание Anchorage Daily News.
"Для нас это стало сюрпризом, но мы не ожидаем какого-то потока лиц", — приводит газета слова губернатора штата Майка Данливи.
Просили ли граждане РФ предоставить им убежище и может ли оно быть предоставлено, пока не уточняется. Задержанные находятся под стражей в Анкоридже.
Как сообщал Лайф, ранее в Госдуме предложили изымать автомобили, которые на границе бросили покинувшие страну россияне. Депутат считает, что так можно будет делать по истечении определённого срока.
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