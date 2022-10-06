На Аляске двоих россиян поймали при попытке пересечь границу США

Власти США задержали двоих россиян, которые, прибыв с Чукотки, пытались на лодке попасть на территорию Штатов через остров Святого Лаврентия в штате Аляска. Об этом сообщает издание Anchorage Daily News.

"Для нас это стало сюрпризом, но мы не ожидаем какого-то потока лиц", — приводит газета слова губернатора штата Майка Данливи.

Просили ли граждане РФ предоставить им убежище и может ли оно быть предоставлено, пока не уточняется. Задержанные находятся под стражей в Анкоридже.