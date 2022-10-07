Грибов будет много: Первый трейлер "Супербратьев Марио" с Крисом Прэттом
Nintendo показала первый трейлер мультфильма "Супербратья Марио" с Крисом Прэттом
Кадр из трейлера нового мультфильма "Супербратья Марио" с Крисом Прэттом. Обложка @ Youtube.com / Illumination
Nintendo выпустила первый трейлер мультфильма "Супербратья Марио", над созданием которого работает известная по "Миньонам" студия Illumination. Главного персонажа, того самого водопроводчика Марио, озвучит Крис Прэтт.
Создатели мультфильма показали в трейлере наступление противников Марио по игре — персонажей купа трупа. Затем он сам впервые оказывается в Грибном королевстве и начинает знакомство с ним при помощи Тоада.
В мультфильме будут использованы фрагменты музыки из оригинальных игр. Композитором выступит Брайан Тайлер. Режиссёры — Аарон Хорват и Майкл Джеленик (последний известен по своей работе в "Юные титаны, вперёд!". Премьера "Супербратья Марио" заявлена на 7 апреля будущего года. Если ситуация с санкциями не изменится, в России мультфильм могут не показать.
Ранее Лайф писал, что в Японии Окружной суд города Такамацу признал конституционным постановление Администрации префектуры Кагава о том, что дети могут играть в компьютерные игры не более одного часа в день.