Грибов будет много: Первый трейлер "Супербратьев Марио" с Крисом Прэттом

Nintendo выпустила первый трейлер мультфильма "Супербратья Марио", над созданием которого работает известная по "Миньонам" студия Illumination. Главного персонажа, того самого водопроводчика Марио, озвучит Крис Прэтт.

Создатели мультфильма показали в трейлере наступление противников Марио по игре — персонажей купа трупа. Затем он сам впервые оказывается в Грибном королевстве и начинает знакомство с ним при помощи Тоада.

В мультфильме будут использованы фрагменты музыки из оригинальных игр. Композитором выступит Брайан Тайлер. Режиссёры — Аарон Хорват и Майкл Джеленик (последний известен по своей работе в "Юные титаны, вперёд!". Премьера "Супербратья Марио" заявлена на 7 апреля будущего года. Если ситуация с санкциями не изменится, в России мультфильм могут не показать.