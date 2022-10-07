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6 октября, 21:43

Грибов будет много: Первый трейлер "Супербратьев Марио" с Крисом Прэттом

Nintendo показала первый трейлер мультфильма "Супербратья Марио" с Крисом Прэттом

<p>Кадр из трейлера нового мультфильма "Супербратья Марио" с Крисом Прэттом. Обложка @ Youtube.com / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=KydqdKKyGEk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Illumination</a></p>

Кадр из трейлера нового мультфильма "Супербратья Марио" с Крисом Прэттом. Обложка @ Youtube.com / Illumination

Nintendo выпустила первый трейлер мультфильма "Супербратья Марио", над созданием которого работает известная по "Миньонам" студия Illumination. Главного персонажа, того самого водопроводчика Марио, озвучит Крис Прэтт.

Создатели мультфильма показали в трейлере наступление противников Марио по игре — персонажей купа трупа. Затем он сам впервые оказывается в Грибном королевстве и начинает знакомство с ним при помощи Тоада.

В мультфильме будут использованы фрагменты музыки из оригинальных игр. Композитором выступит Брайан Тайлер. Режиссёры — Аарон Хорват и Майкл Джеленик (последний известен по своей работе в "Юные титаны, вперёд!". Премьера "Супербратья Марио" заявлена на 7 апреля будущего года. Если ситуация с санкциями не изменится, в России мультфильм могут не показать.

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