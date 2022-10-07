Минприроды предложило оформить мусорщикам бронь от мобилизации

Минприроды предложило региональным властям освободить от мобилизации сотрудников операторов по обращению с отходами, а также водителей мусоровозов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо замглавы ведомства Дмитрия Тетенькина.

"Минприроды России рекомендует осуществить бронирование граждан, пребывающих в запасе, на период мобилизации и на военное время, трудоустроенных в региональных операторах по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), операторах по обращению с ТКО и операторах по транспортированию ТКО, осуществляющих транспортирование отходов, в соответствии с заключёнными договорами с региональными операторами по обращению с ТКО, а также в операторах по обращению с отходами I и II классов опасности", — приводит агентство слова чиновника.

Как отмечает Тетенькин, указанные специальности необходимы для поддержания работы постоянно действующих и системообразующих организаций, которые имеют региональное значение и сильно влияют на социальную стабильность регионов.