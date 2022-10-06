В Москве подполковник ФСИН выпала из окна съёмной квартиры

В Москве 36-летняя подполковник ФСИН Полина Р. упала с четвёртого этажа съёмной квартиры на Большой Набережной. Её обнаружили лежащей у дома с многочисленными травмами, пишет SHOT.

В квартире в этот момент находились её муж и двухлетняя дочь. После того как женщина выпала из окна, к ней подбежал муж. Прибывшие на место правоохранители заглянули в квартиру, обнаружив в ней разбросанные вещи и беспорядок. Такие условия сочли неприемлемыми для маленького ребёнка, поэтому было принято решение забрать девочку.

По данным SHOT, муж Полины — бизнесмен, занимается производством стекла. Ранее семья не состояла на учёте в полиции, однако, по показаниям одного из соседей, Полина не всегда вела себя адекватно и даже несколько раз кричала матом на улице. Ругань, по словам соседа, была слышна и когда она находилась в квартире. Полиция разбирается в причинах случившегося.