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6 октября, 20:43

В Первоуральске ЗАГС заживо "похоронил" пенсионерку

В Первоуральске ЗАГС вручил свидетельство о смерти живой пенсионерке

<p>Алевтина Фролова. Обложка © <a href="https://72.ru/text/gorod/2022/10/06/71711894/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">72.ru</a></p>

Алевтина Фролова. Обложка © 72.ru

В Свердловской области сотрудники ЗАГСа выдали пенсионерке справку о её смерти. Как пишет портал 72.ru, 75-летнюю Алевтину Фролову из Первоуральска "похоронили" на бумаге вместо её полной тёзки, которая скончалась в Нижнем Тагиле.

"Когда я приехала в ЗАГС, мне выдали справку о моей смерти", — приводит издание слова женщины.

Выданное свидетельство о смерти датировалось 2 июля. Именно в этот день пенсионерка попала в больницу с инфарктом миокарда. В те же дни лежала в госпитале и её тёзка. Как оказалось, данные живой и умершей женщин в итоге перепутали в отделе МВД, а затем передали в ЗАГС. Теперь Фролову, которая из-за произошедшего уже два месяца не получает пенсию, "вернуть к жизни" может только суд.

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Наталья Исакова

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