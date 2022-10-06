В Первоуральске ЗАГС заживо "похоронил" пенсионерку

В Свердловской области сотрудники ЗАГСа выдали пенсионерке справку о её смерти. Как пишет портал 72.ru, 75-летнюю Алевтину Фролову из Первоуральска "похоронили" на бумаге вместо её полной тёзки, которая скончалась в Нижнем Тагиле.

Выданное свидетельство о смерти датировалось 2 июля. Именно в этот день пенсионерка попала в больницу с инфарктом миокарда. В те же дни лежала в госпитале и её тёзка. Как оказалось, данные живой и умершей женщин в итоге перепутали в отделе МВД, а затем передали в ЗАГС. Теперь Фролову, которая из-за произошедшего уже два месяца не получает пенсию, "вернуть к жизни" может только суд.