Байден объявил о помиловании осуждённых за марихуану
Осуждённые за марихуану в Соединённых Штатах на федеральном уровне будут освобождены от ответственности. Такое заявление президента США Джо Байден распространил Белый дом. В документе также говорится о поручениях по этому поводу, данных Генпрокурору, губернаторам и минздраву.
"Я объявляю о помиловании всех осуждённых на федеральном уровне за простое хранение марихуаны", — говорится в заявлении Байдена.
Он поручил генпрокурору организовать процесс помилования так, чтобы людям было легче устраиваться на работу и выполнять различные социальные функции. Губернаторам, согласно поручению Байдена, нужно принять аналогичные решения по освобождению за хранение марихуаны на уровне штатов. А минздрав должен будет пересмотреть внесение наркотика в список веществ, контроль за оборотом которых осуществляют специальные службы. Марихуану исключат из классификации, под которую попадают более опасные героин и ЛСД.
Ранее Лайф писал, что в США попросили Москву освободить осуждённого на 14 лет экс-дипломата. В августе прошлого года Марка Фогеля с женой задержали на российской таможне: у них нашли марихуану и гашишное масло, расфасованные в упаковки от контактных линз и картриджи для электронных сигарет.
ТАСС / АР / Andrew Harnik