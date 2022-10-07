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6 октября, 21:31

Байден объявил о помиловании осуждённых за марихуану

Осуждённые за марихуану в Соединённых Штатах на федеральном уровне будут освобождены от ответственности. Такое заявление президента США Джо Байден распространил Белый дом. В документе также говорится о поручениях по этому поводу, данных Генпрокурору, губернаторам и минздраву.

"Я объявляю о помиловании всех осуждённых на федеральном уровне за простое хранение марихуаны", — говорится в заявлении Байдена.

Он поручил генпрокурору организовать процесс помилования так, чтобы людям было легче устраиваться на работу и выполнять различные социальные функции. Губернаторам, согласно поручению Байдена, нужно принять аналогичные решения по освобождению за хранение марихуаны на уровне штатов. А минздрав должен будет пересмотреть внесение наркотика в список веществ, контроль за оборотом которых осуществляют специальные службы. Марихуану исключат из классификации, под которую попадают более опасные героин и ЛСД.

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Ранее Лайф писал, что в США попросили Москву освободить осуждённого на 14 лет экс-дипломата. В августе прошлого года Марка Фогеля с женой задержали на российской таможне: у них нашли марихуану и гашишное масло, расфасованные в упаковки от контактных линз и картриджи для электронных сигарет.

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ТАСС / АР / Andrew Harnik

Арина Родионова

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