Европа переживает невиданный энергетический кризис, его последствия для экономики ЕС непредсказуемы, как и для социальной сферы и безопасности. Такое мнение высказал обозреватель издания Geopolitika.news Зоран Метер.

По его мнению, что разум у европейских политиков иссяк. Европа оказалась в тяжелейшем энергетическом кризисе, его конца пока не видно и самые тяжёлые времена впереди. На этом фоне власти ЕС твердят, что найдут замену российским энергоносителям. Но обозреватель напоминает: стоить такое топливо будет дороже.

Метер указал на то, что ЕС сам давно шёл к этому кризису. Союз отказался от закупки газа по долгосрочным контрактам и перешёл к спотовым поставкам. Затем ситуация усугубилась из-за Украины. Автор статьи критикует лидеров ЕС за обещания, что ЕС переживёт зиму без российского газа при условии экономии.

"Подобные меры фатальны для промышленности и будут способствовать бегству капитала из ЕС, а также перенесению производства из Германии в США, где ситуация <…> всё еще относительно благоприятна", — предупредил он.

Обозреватель назвал самоубийственным инстинктом следование ЕС антироссийской политике и угрозам ввести очередную порцию санкций.