В Европе заговорили о грядущей катастрофе
Обозреватель Geopolitika Метер: Европа сама себя приблизила к катастрофе
Европа переживает невиданный энергетический кризис, его последствия для экономики ЕС непредсказуемы, как и для социальной сферы и безопасности. Такое мнение высказал обозреватель издания Geopolitika.news Зоран Метер.
По его мнению, что разум у европейских политиков иссяк. Европа оказалась в тяжелейшем энергетическом кризисе, его конца пока не видно и самые тяжёлые времена впереди. На этом фоне власти ЕС твердят, что найдут замену российским энергоносителям. Но обозреватель напоминает: стоить такое топливо будет дороже.
Метер указал на то, что ЕС сам давно шёл к этому кризису. Союз отказался от закупки газа по долгосрочным контрактам и перешёл к спотовым поставкам. Затем ситуация усугубилась из-за Украины. Автор статьи критикует лидеров ЕС за обещания, что ЕС переживёт зиму без российского газа при условии экономии.
"Подобные меры фатальны для промышленности и будут способствовать бегству капитала из ЕС, а также перенесению производства из Германии в США, где ситуация <…> всё еще относительно благоприятна", — предупредил он.
Обозреватель назвал самоубийственным инстинктом следование ЕС антироссийской политике и угрозам ввести очередную порцию санкций.
Как рассказывал Лайф, ранее газета The Wall Street Journal писала, что европейские компании, столкнувшись с резким ростом цен на газ, вынуждены переносить своё производство в США. В результате американская экономика извлекает наибольшую выгоду из энергетического кризиса в ЕС.
Агентство "Москва" \ Пелагея Тихоова