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6 октября, 22:47

"Не хочу хвастаться": Эрдоган заявил о своей уникальности

Эрдоган назвал себя единственным, кто может разговаривать и с Путиным, и с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что только он может вести переговоры как с лидером России Владимиром Путиным, так и с украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Праге.

"Я не хочу хвастаться, но я являюсь единственным лидером, который может вести диалог как с господином Путиным, так и с Зеленским", — заявил Эрдоган.

Эрдоган: Худший мир на Украине лучше вооружённого конфликта

Эрдоган: Худший мир на Украине лучше вооружённого конфликта

Ранее Лайф писал, что Путин указал Эрдогану на законность и прозрачность референдумов, состоявшихся на освобождённых территориях Украины. Лидеры двух стран провели телефонный разговор в конце сентября.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев

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