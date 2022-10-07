"Не хочу хвастаться": Эрдоган заявил о своей уникальности
Эрдоган назвал себя единственным, кто может разговаривать и с Путиным, и с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что только он может вести переговоры как с лидером России Владимиром Путиным, так и с украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Праге.
"Я не хочу хвастаться, но я являюсь единственным лидером, который может вести диалог как с господином Путиным, так и с Зеленским", — заявил Эрдоган.
Ранее Лайф писал, что Путин указал Эрдогану на законность и прозрачность референдумов, состоявшихся на освобождённых территориях Украины. Лидеры двух стран провели телефонный разговор в конце сентября.
kremlin.ru