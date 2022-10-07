Как сняться с воинского учёта живущим за границей

Если гражданин России живёт за рубежом и хочет сняться с воинского учёта, ему необходимо лично явиться в военкомат, чтобы подать заявление. В нём нужно указать причины снятия и новое место жительства.

Об этом рассказали на портале "Объясняем.рф". Те же действия необходимо предпринять и в обратной ситуации, когда требуется встать на воинский учёт.