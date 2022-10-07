Как сняться с воинского учёта живущим за границей
"Объясняем.рф": Живущие за границей могут сняться с воинского учёта при явке в военкомат
Если гражданин России живёт за рубежом и хочет сняться с воинского учёта, ему необходимо лично явиться в военкомат, чтобы подать заявление. В нём нужно указать причины снятия и новое место жительства.
Об этом рассказали на портале "Объясняем.рф". Те же действия необходимо предпринять и в обратной ситуации, когда требуется встать на воинский учёт.
Ранее Лайф приводил пояснения юриста о том, что согласно действующему российскому законодательству на данный момент нет запрета на выезд за рубеж для граждан, состоящих на воинском учёте, если они не были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации.
ТАСС / Гердо Владимир