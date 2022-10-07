В Госдуме предложили льготы для жён мобилизованных

Рабочую неделю жён мобилизованных, у которых есть как минимум один ребёнок, могут сократить до 35 часов с сохранением зарплаты. Соответствующий законопроект подготовили во фракции ЛДПР. Его планируют внести в Госдуму на следующей неделе. Согласно задумке авторов документа, работающие родители и супруга мобилизованных также смогут взять дополнительный отпуск на 14 дней в году за свой счёт.

"Жёнам и родственникам необходимо больше времени на детей для их психологической поддержки, особенно сейчас", — сказал в интервью газете "Известия" первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.

Мнения экспертов по поводу инициативы разделились. Так, в партии "Справедливая Россия — За правду" её оценили положительно. Парламентарий от "Новых людей" Олег Леонов предлагает уменьшить рабочую неделю хотя бы на один день, так как пяти часов, по его мнению, мало. Коммунисты относятся к предложению со скепсисом. Там указали на риск создания пиара политикам без реальной помощи людям.

В профсоюзах проект встретили с одобрением, посоветовав продумать и льготы для почасовых работников, а также тех, чех доход связан с премиями. А вот в бизнес-сообществе указали на проблемы с компенсацией возможных потерь. По мнению экспертов, от инициативы может пострадать малый и средний бизнес, который и так испытывает сейчас сложности из-за частичной мобилизации и оттока квалифицированных кадров.